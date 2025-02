Fero Mikloško odhalil zákulisie Let´s Dance: To, čomu sa ženy vyhýbajú, sa deje vždy v treťom kole

Fero Mikloško (Zdroj: Ján Zemiar)

Fero Mikloško bol historicky prvým tanečníkom v prvej sérii Let´s Dance, ktorý vypadol ako prvý. „To bolo v roku 2006,“ hovorí Fero s tým, že nevie, kde televízia nabrala odvahu pozvať ho do tanečnej šou. Vôbec mu to však neprekáža a nehanbí sa za to. Stal sa totiž dvorným módnym návrhárom, ktorý už desiatu sezónu pracuje na kostýmoch tanečných párov. A je to poriadna klada! „Je to na stovky kostýmov… máme 11 profesionálnych a 11 celebritných tanečníkov plus ešte od Miňa Kereša crew, ktorých je 23 ľudí, a teraz to všetko zrátaj, koľko to je… je to veľmi náročné hlavne časovo, pre mňa aj fyzicky, psychicky ani nehovorím, lebo to musíš ako mašina,“ priznáva Fero, ktorý ale všetko zvláda s humorom a nadhľadom.

Samozrejme, treba prirátať aj prerábky, ak niečo nesedí. „Vždy celebritám hovorím - veď predsalen robím to desiatu sezónu - že prvé dve kolá budete chcieť byť zahalené a nie moc sa predvádzať, ale…“ a prezrádza, čo sa deje v zákulisí šou. „Na to máme tie generálky skoro trojdňové, kde vychytávame muchy.“ Vypočuje si vo videu, čo všetko prezradil o tancujúcich celebritách a nezabudnite, že Let´s Dance začína už v nedeľu 2. marca.

Fero Mikloško odhalil zákulisie Lets Dance: To, čomu sa ženy vyhýbajú, sa deje vždy v treťom kole (Zdroj: NaJa/Ramon Leško/Ján Zemiar)