Štefan Picur Banyak (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Už v piatok sa koná dlho očakávaný galavečer Celebrity Combat. Ukázať sa na ňom ako bojovník mal aj Štefan Picúr Banyak. No nestane sa tak. Premohol ho strach!

„Tak toto by ani mňa v živote nenapadlo. Keď som dostal túto ponuku, tak najprv som sa veľmi zasmial,“ hovoril v rozhovore pre Topky.sk Štefan Picúr Banyak ešte v októbri minulého roka. Vtedy totiž prijal výzvu do Celebrity Combat. Ako priznal, urobil tak kvôli svojim deťom, ktoré mali veľkú radosť z toho, že sa ich otec postaví do ringu.

Nuž ale ako išiel čas, muzikant nad tým začal premýšľať a riziká, ktoré sa s bojovým umením spájajú ho presvedčili zo zápasu vycúvať. „Čím sa to blížilo, tým strach vznikol a uvedomoval som si, že si nemôžem dovoliť, bohužiaľ, takúto výzvu. Pre mňa to naozaj bola výzva, aj kvôli sebe, aj kvôli kapele, je to riziko naozaj," povedal nám v aktuálnom rozhovore.

Pár tréningov ale absolvoval. „Tie ruky sú vzácne a netreba pokúšať," vyjadril sa. Deti to samozrejme pochopili, keď im vysvetlil svoje dôvody. „Povedal som im, že čo potom deti, keď sa niečo stane, ako sa budeme obliekať, bývať, voziť sa na aute," zavtipkoval.

Picúr z Cigánskych diablov sa do ringu NEPOSTAVÍ: Premohol ho STRACH! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)