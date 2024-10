Štefan Picúr Banyák (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Kto by to bol povedal! Primáš Cigánskych diablov Štefan Picúr Banyák ide ringu!

Asi ani vám by nikdy nenapadlo, že primáš Cigánskych diablov Štefan Picúr Banyák sa dal presvedčiť na zápasenie. „Tak toto by ani mňa v živote nenapadlo. Keď som dostal túto ponuku, tak najprv som sa strašne zasmial,“ a vysvetlil, čo sa stalo, že ho tento smiech prešiel a dal sa na účasť v Celebrity Combat nahovoriť. Jedným zo spomenutých motívov bolo aj to, že vždy chcel mať na bruchu tehličky. „Ja športovo nie som veľmi založený, diéty som robil formou jedál, ale teraz začnem trénovať… už som bol párkrát vo fitku“, potmehúdsky sa usmieva Picúr.

Jeho súper je tiež muzikant, takže verí, že aj zápasenie bude na muzikantskej báze. Treba len dúfať, že v období, kedy oslavuje 40-ku, nebudú na spomienkových fotkách dominovať modriny na tvári či tele.

Primáš z Cigánskych diablov ide do ringu: Bojím sa, že dostanem do držky! Prečo sa chce biť? (Zdroj: NL/TH)