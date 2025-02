VYOSTRENÝ konflikt slovenského speváka: Sok mu na hlavu vylial polievku!

Tlačová konferencia Celebrity Combat. David Key (Zdroj: Celebrity Combat)

BRATISLAVA - Turnaj Celebrity Combat sa uskutoční už o 3 dni a diváci sa môžu tešiť na poriadnu dávku bizáru. Bez neho sa nezaobišla ani tlačová konferencia, na ktorej sa do seba pustili účastníci predhlavného zápasu Samuel Pažický a David Key. Nedarovali si to!

Medzi oboma súpermi panuje veľká nevraživosť, o čom svedčí aj situácia, ktorá sa udiala na tlačovej konferencii pred turnajom. Zápas Key vs. Pažický sa uskutoční už 21. februára v bratislavskej GOPASS Aréne. Medzi oboma internetovými osobnosťami to vrie už veľmi dlhú dobu, no celá situácia vyeskalovala v ich vzájomnej konfrontácii. Tiktoker Samuel Pažický sa pustil do svojho súpera s tým, že mu pripomenul jeho nie úplne najlepšiu povesť.

„Vieš, čo sa o tebe hovorí? V Nemecku si bol vymetať gay bary, to je v pohode. Ale skôr slovenské reštaurácie. Úplne všetko by som akceptoval, aj to, že si teplý. Je mi to úplne jedno, ale to, že prídeš do reštaurácie, niekto tam pre teba navarí a ty odídeš bez zaplatenia a dokonca mojim známym,“ povedal Pažický, ktorý sa následne rozbehol na opačnú stranu stola a po svojom súperovi hodil tanier s polievkou.

(Zdroj: Celebrity Combat)

Ochranka okamžite pribehla a oboch účastníkov predhlavného zápasu spacifikovala. Spevák David Key po čase na celú situácia zareagoval s tým, že ho vôbec súperovo správanie neprekvapilo: „Nebol to šok, však čo môžem čakať od takého malého spratka? Za toto budeš pykať, bráško,“ avizuje David Key svojmu súperovi. Toho vyzve už o 3 dni v Bratislave, kde si to obaja bojovníci vydiskutujú priamo v klietke.

Celebrity Combat sa blíži... (Zdroj: Celebrity Combat)