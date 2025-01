OBROVSKÉ zmeny v Celebrity Combat: TOTO sú dôvody, prečo organizácia vymenila zápasníkov!

Tlačová konferencia Celebrity Combat. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Organizácia Celebrity Combat bude už onedlho hostiť svoj prvý galavečer. Na začiatku síce avizovali niekoľko ľudí, ktorí sa postavia do ringu, no dnes je všetko inak. Obrovské zmeny!

Už o necelý mesiac bude organizácia Celebrity Combat hostiť svoj prvý galavečer. Organizátori však avizovali zásadné zmeny v zápasoch. „Pôvodný zápas Key vs. Denny, bol nahradený zápasom Key vs. Pažický. Z jednoduchého dôvodu - Pažický je pre nás omnoho atraktívnejší ako na sociálnych sieťach, tak aj v ringu a diváci sa majú na čo tešiť. Ďalší zápas Pali Hari vs Žralok. Žralok sa na prvom plánovanom evente zranil. Bohužiaľ, na aktuálny event je zaneprázdnený v inej organizácii, takže sme Palimu Harimu našli TikTokera Profiboya," hovorí na sociálnej sieti Milan Mudry.

„Pôvodný zápas Kuťka vs. Montážnik sme nahradili iným súperom vzhľadom na to, že Montážnik nastúpil v inej organizácii. Rátame s ním do budúcna, ale do zápasu s Kuťkom nastúpi farmár Zahorjan. Budeme tu mať aj čisto farmársky zápas Hruška vs. Hoku. Ja som rád, že sa nám týchto dvoch účastníkov Farmy podarilo dostať do ringu a osobne som na ten zápas veľmi zvedavý," pokračoval.

„Kontroverzná osoba Riter nás oslovil, že by chcel silnejšieho súpera, takže tým, že sa neuskutočnil samotný event, tak sme zalovili na sociálnych sieťach a oslovil nás Profant," dodal. Fanúšikovia sa taktiež môžu tešiť aj na jeden profi zápas 2 vs. 1. „Pôvodný zápas 4 ženy a dvaja chlapi bol zrušený kvôli zraneniu jedného z bojovníkov a bol nahradený zápasom 4 žien, a to dve Češky proti dvom Slovenkám," uzavrel. Máte sa na čo tešiť!