Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom na slávnostnom uvedení svojej aplikácie (Zdroj: Nikola Lieskovská)

Dominika Cibulková je superžena! Okrem mamičkovských povinností si uchmatla čas aj pre seba a nielenže schudla neuveriteľných 23 kíl, no prednedávnom svetu predstavila aj novú aplikáciu shapeapp, ktorou chce pomôcť všetkým ženám dostať sa do formy! Dominika po pôrode neváhala ísť s kožou na trh a svoju cestu za premenou zdieľala aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Odozvy boli neuveriteľné a fanúšikovia ju doslova bombardovali otázkami. Odpoveď prišla po 14 mesiacoch vo forme Dominikinej vlastnej aplikácie. „Človek potrebuje presný plán a po nejakom mesiaci mi napadlo – skúsme ísť do toho. V živote mám šťastie na dobrých ľudí okolo seba a aj kvôli nim som do toho šla,“ dodáva Dominika, ktorá sa skutočne obklopila tímom odborníkov. Tréningový plán vznikol pod taktovkou kondičného trénera Róberta Bereša a o stravu sa postarala výživová poradkyňa Zuzana Líšková.

Aplikácia Shapeapp mapuje celú cestu Dominikinej dychberúcej premeny, ktorá však zďaleka nebola jednoduchá, čo aj sama priznáva. „Ten začiatok bol veľmi ťažký, ale skôr z mentálneho hľadiska. Lebo strava a to všetko… Musím povedať, že to bolo naozaj náročné a bývali aj večery, kedy som bola naozaj hladná.“ Ako bývalá športovkyňa, ktorá je zvyknutá na sebe zamakať, s drinou problém nemala a časom si zvykla aj na upravenú stravu. „Ja som mala skoro celý rok krabičkovú stravu, takže to bolo ľahké. Presne som vedela – iba toto zjesť! Toto ja potrebujem aj na psychiku.“

Z Dominiky je tak po 14-tich mesiacoch úplne iná žena, ktorá sa pýši dokonalými krivkami a je na seba patrične hrdá. Pyšný je však aj manžel Michal, ktorý zo svojej krásnej manželky za celý čas nemohol spustiť oči. Ale pozor - popri nej tiež schudol a stal sa väčším štramákom aj on sám...

Cibulková schudla 23 kíl, muž je z nej hotový: SCHUDOL aj on! Prinútila ho jeho nová sexi žena? (Zdroj: NaJa/TH)