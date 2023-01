VYTOČENÁ Kormúthová: Slovenské cesty jej zničili auto... TOTO mi preplatíte!

BRATISLAVA – Nie je žiadnou novinkou, že kvalita slovenských ciest nestojí za veľa. Najnovšie na to doplatila exmoderátorka Kristína Kormúthová (36). Mastnú sumičku za opravu by si rada nechala preplatiť u kompetentných!

Kristínu Kormúthovú v posledných dňoch vytočila kvalita slovenských ciest. Určite žiadny majiteľ motorového vozidla nie je nadšený z toho, keď si ho ničí práve na rôznych výtlkoch, ktoré len a len pribúdajú. A práve na jeden z nich doplatila aj bývalá moderátorka. Toto by človek nechcel zažiť ani v zlom sne!

Na hlavnom ťahu pod Bratislavským hradom to náhodou napálila do hlbokej jamy, ktorú si zrejme na ceste nevšimla. Výtlk jej presekol pneumatiku, a tak bolo jej auto na čas nepojazdné. Museli jej ho okamžite previezť do servisu, kde pre ňu nemali dobré správy.

„Tak práve mi volali zo servisu a oznámili mi, že guma sa nedá opraviť, je natoľko preseknutá, takže si musím kúpiť novú pneumatiku,“ uviedla. Je zrejmé, že sa moderátorka väčšinu času prepravuje z bodu A do bodu B práve na svojom tátošovi, a tak jej táto nevyžiadaná situácia spôsobila istý škrt.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.K.

Na druhý deň jej to nedalo a na miesto, kde sa jej stala táto nepríjemná udalosť, sa išla pozrieť za denného svetla. Výtlk nebol nijako označený. „Bola som sa tam pozrieť na ten výtlk takto cez deň a musím vám povedať, že by sa za to nehanbil ani Bangladéš. Tak je hlboká tá jama. Je to na hlavnom ťahu, rovno pod hradom, doľava sa ide na Nový most, rovno do Starého Mesta,“ upozornila.

S beznádejou v hlase sa opýtala svojich fanúšikov, komu má zaklopať na dvere s faktúrou od novej pneumatiky. Tí však poznajú odpoveď na všetko a poradili jej, aby napísala kompetentným a poslala im sumu, ktorú musela zaplatiť. „Už som napísala aj pánovi primátorovi priamo, aj na magistrát. Ďakujem za rady,“ dodala nadšene. Za novú pneumatiku zaplatila 450 eur. Bolo však potrebné vykonať aj geometriu, ktorá stála viac ako 80 eur. O tom, či jej to naozaj preplatia, plánuje informovať.