OSTRÉ vyjadrenie známeho politika na adresu Kližana: Prirovnal ho k Bombicovi!

BRATISLAVA - Známe tváre sa pravidelne vyjadrujú na adresu politikov a deje sa to i naopak. Rovnako ako teraz. Známy poslanec ostro skritizoval tenistu Martina Kližana!

Tenista Martin Kližan sa netají svojimi kontroverznými vyjadreniami a ani tým, že sa v súkromí už raz stretol s Danielom Bombicom. Zvečnili to spoločnou fotografiou a následne to Kližan pridal na sociálnu sieť Instagram. Kvôli tomu čelila jeho bývalá priateľka Kristína Kormúthová aj nenávistným a nechutným správam. „Nepíšte mi, prosím, vaše názory na Martina, ktoré sú veľmi nechutné, odporné. Pochopte, že ten človek bol mojou súčasťou a ja v živote nedopustím, nech akokoľvek skončil ten náš vzťah, aby naňho niekto nadával. Hovorí sa tomu lojalita,“ vyjadrila sa Kristína.

Kližan teraz opäť raz pritvrdil a zdieľal svoj ďalší šokujúci názor. „Bol si nútený do očkovania?" opýtal sa ho istý fanúšik. „Samozrejme, že nás do toho tlačili. Či už náš zasmradený mainstream, alebo poslanci z PS ako napríklad tá malá cigánka, „vážne osobnosti,, a tak isto aj niektoré turnaje. Ja som tomuto vôbec nepodľahol. Nepodľahol tomu ani jeden člen mojej rodiny. Všetci, ktorí tomu podľahli, sú slabé kusy. Mám tu štvrtinu sledovateľov, ktorí sú očkovaní, ale pekné slová odo mňa nebudú. Takže sorry," napísal. Toto vyjadrenie a celé jeho pôsobenie v online svete nenechalo chladným politika Viliama Tankóa. Jeho ostrú reakciu sa dočítate na druhej strane.