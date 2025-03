Adam Bardy musel dvojičky predýchať, no synček? Ten mal jedinú VÝČITKU: Odpadnete, čo CHCEL!

Adam Bardy (Zdroj: Instagram A.B.)

BRATISLAVA - Adam Bardy sa už nejaký čas teší z dvojičiek Evana a Leona, ktoré vychováva so svojou krásnou manželkou Bibianou. A hoci dnes rodinka žije svoju rozprávku, prvá reakcia mala od tej rozprávkovej na míle ďaleko!

Adam Bardy je už nejaký ten týždeň trojnásobným otcom. K synčekovi Alanovi pribudli v posledný deň uplynulého roku dvojičky Evan a Leon. A hoci sa herec z dvojičiek nesmierne teší, priznáva, že správa o tom, že do ich rodiny pribudnú naraz dve deti, bola poriadnym prekvapením. „Tá reakcia bola zaujímavá, pretože som to absolútne nečakal. Vedel som, že takáto možnosť je, ale ja som s ňou nepočítal. Manželka mi musela párkrát zopakovať, aby som pochopil, že sú to dvojičky,“ prezrádza s úsmevom na tvári herec.

Rodičia však majú z troch chlapcov veľkú radosť a rodičovstvo si aj napriek starostiam nesmierne užívajú. Hlavné zásluhy však Adam pripisuje svojej manželke Bibiane, ktorá podľa jeho slov zvláda všetko na jednotku. „Je celkom cool mať troch synov a ja sa teším, čo budeme spoločne zažívať. My sme takí naturálni, prírodní a kombinácia nášho životného štýlu s tromi chlapcami môže byť celkom sranda.“ Avšak odpoveďou na otázku, či by predsa len nechceli, aby do ich rodiny pribudlo aj dievčatko, nás dosť prekvapil!

