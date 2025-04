Bardyho žena po pôrode dvojičiek: FOTO Tenká ako prútik!

Herec Adam Bardy s manželkou Bibiánou (Zdroj: Ján Zemiar)

Na koniec roka 2024 budú v tom najlepšom spomínať hlavne manželia Bardyovci. Narodili sa im totiž dvojičky Leon a Evan. „Tá reakcia bola zaujímavá, pretože som to absolútne nečakal. Vedel som, že takáto možnosť je, ale ja som s ňou nepočítal. Manželka mi musela párkrát zopakovať, aby som pochopil, že sú to dvojičky,“ prezradil herec pre Topky.sk, ako reagoval, keď s manželkou zistili, že to budú práve dvojičky. Maminky vedia, aké je ťažké sa dostať do formy po pôrode. Bibiána však dokazuje, že aj pri troch deťoch sa dá nájsť čas na seba a vyzerať tip-top.

Prednedávnom podstúpila depiláciu, aby jej aspoň to ušetrilo čas a nemusela stráviť v kúpeľni čas holením. Najnovšie zverejnila na sociálnej sieti zábery zachytávajúce momenty jej života. Na jednej z fotografií sa ukázala v obtiahnutom overale a jej fanúšičky neverili vlastným očiam. „Postava nádherná. Gratulujem, super. Iba nechápem, ako sa to dá," poznamenala jedna zo žien. Iné si zase pýtali od Bibi recept na takúto figúru po troch deťoch. „Takto super vyzerať po pôrode, skvelé," zhodnotila ďalšia. Čo poviete?