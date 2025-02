Herečka z Dunaja sa stala terčom urážok: Drsné slová, najradšej by všetkých poslala do...

Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

Barbora Chlebcová, ktorá v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje Terezu Lapšanskú, si už zvykla na to, že ju ľudia na ulici spoznávajú. No s narastajúcou popularitou prichádzajú aj nepríjemné situácie. Napriek tomu, že pravidelne cvičí a má postavu ako lusk, nájdu sa aj taký, ktorý ju konfrontujú s nemiestnymi poznámkami. "Stáva sa mi, že mi ľudia povedia: Naživo ste oveľa chudšia, v tej telke ste taká tučná. A ja vtedy poviem, že: Máte zle nastavený pomer tej telky, prestavte si to. Napríklad ja na mojej telke nie som tučná. To, že som vo vašej, je problém vo vašej televízii," povedala s humorom. No aj keď sa snaží brať podobné komentáre s nadhľadom, žiadnej žene nie je príjemné, keď niekto takto hodnotí jej zovňajšok.

V rozhovore s Bekimom otvorene prehovorila o svojich problémoch s vnímaním vlastného tela, ktoré sa začali už počas puberty. "Myslím si, že by som mala oveľa lepší život, keby som nešpekulovala so stravou. Aj v pätnástich, keď sa žena mení a trošku nejaké kilečko priberie, už vtedy boli veľké tlaky. A tuto ti nejako toto a toto narástlo! Áno, narástla som aj dvanásť centimetrov do výšky, ale možno aj trochu do šírky, a už sa to horšie znášalo. Tak som experimentovala a bolo to zlé. My sme nevedeli, ako na to, tak som napríklad sedem dní nejedla alebo som 40 dní jedla len hnedú neosolenú ryžu – tzv. ryžová očistná diéta. Šmakocinky to boli, všeličo som vyskúšala, čo ti poviem," priznala.

Ani dnes sa nestravuje najukážkovejšie, keďže hektický herecký život jej často nedáva priestor na pravidelné stravovanie. Ráno ide hneď do maskérne a na pľac, a často sa spamätá až okolo obeda, že celý deň ešte nič nejedla. "Niekedy si ešte aj v tej pauze, ktorú máš, dáš dabing alebo reklamu, lebo herci na voľnej nohe, náhodou by nám niečo ušlo. Takže ani cez tú obednú pauzu sa nestihneš najesť, a potom je prvé jedlo niekedy až o piatej. Nerobte to, ja som si privodila hrozne veľa zdravotných problémov kvôli tomu, s ktorými bojujem doteraz," priznala úprimne.

Aj keď musí čeliť nevyžiadaným komentárom, úloha v seriáli Dunaj je pre ňu splneným snom. "Ja som už všeličo natočila, ale žiadna taká výrazná postava mi až doteraz nebola dopriata. Tereza, ktorú stvárňujem v Dunaji, je ale natoľko výrazná, že sa stala ikonou. Byť súčasťou dlhodobejšieho seriálu, kde sa postava vyvíja a má svoj zmysel, možno aj niečo rozvíri, nie je tam len do počtu, tak to je rozhodne sen."

Barbora je dnes úspešnou seriálovou a dabingovou herečkou, no herectvo nikdy neštudovala. Dôvod je čisto pragmatický – chcela si zabezpečiť zadné vrátka. "Na strednú školu som išla na francúzske bilingválne gymnázium a z neho som išla študovať psychoterapiu a resocializáciu, to ma veľmi zaujímalo a bavilo. A hlavne, stále to hovorím: je veľa mojich kolegov a smutných príbehov, ktorí vyštudovali herectvo a robia čašníkov alebo niečo iné. Čo napíšeš do toho životopisu? Lebo ty z toho VŠMU nič nemáš, ty poriadne nevieš ani jazyk, nevieš robiť s excelovskými tabuľkami, čiže do života… Ja som išla na VŠMU, aj som spravila prijímačky a nakoniec som proste nenastúpila."

Napriek tomu sa jej v herectve darí a vďaka postave Terezy Lapšanskej sa stala jednou z najvýraznejších tvárí slovenského televízneho sveta. Aj keď jej popularita priniesla nielen slávu, ale aj nepríjemné situácie, Barbora sa snaží brať všetko s nadhľadom a humorom.