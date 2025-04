Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Herečka Barbora Chlebcová, ktorú diváci milujú aj nenávidia ako ostrú predavačku Terezu Lapšanskú v seriáli Dunaj, k vašim službám, si žije svoj herecký sen. Ale pozor – má ešte jeden nesplnený! A tentoraz to nebude len o hraní, ale aj o speve a tanci. Áno, vážení režiséri a producenti – Barbora sa vám hlási do služby!

Herečka Barbora Chlebcová má jasno – chce spievať, tancovať a žiariť v muzikáli! A nebojí sa to povedať nahlas. „Mám muzikálový sen. Toto by som si dala. Tým, že som aj študovala spev, dva roky na Konzervatóriu a stále na spev chodím, tak by som si chcela dať tanečno-spevácko-herecké číslo. Pokojne by to mohlo byť aj jedno číslo,“ priznala otvorene.

Barbora má rytmus jednoducho v krvi – je štvornásobnou majsterkou Slovenska v stepe! V minulosti sa dokonca venovala aj iným pohybovým aktivitám. „Keď som chodila do takého detského muzikálového divadla, ktoré bolo súčasťou našej školy, tak tam sme mali aj balet, step, gymnastiku… Celkovo takú pohybovku… Takže ja nie som úplne ľavá na tanec,“ dodáva s úsmevom.

Zatiaľ čo diváci ju poznajú najmä ako ostrú predavačku Terezu Lapšanskú zo seriálu Dunaj, k vašim službám, sama priznáva, že táto postava je pre ňu splneným snom. „Ja som už všeličo natočila, ale žiadna taká výrazná postava mi až doteraz nebola dopriata. Tereza, ktorú stvárňujem v Dunaji, je ale natoľko výrazná, že sa stala ikonou. Byť súčasťou dlhodobejšieho seriálu, kde sa postava vyvíja a má svoj zmysel, možno aj niečo rozvíri, nie je tam len do počtu, tak to je rozhodne sen.“ No a teraz zrejme prišiel čas splniť si ďalší sen.





Byť v Dunaji jej už NESTAČÍ! Chlebcová má ďalší sen... Režiséri, dávajte POZOR! (Zdroj: MS/TH)