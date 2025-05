KONIEC nenávidenej Terezy Lapšanskej v Dunaji? Tůma chystá čaj SMRTI! Diváci sa búria...

Filip Tůma a Barbora Chlebcová v seriál Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

Tereza Lapšanská, ktorú stvárňuje Barbora Chlebcová, síce nie je práve najobľúbenejšou postavou, no takto krutý koniec si nepredstavoval snáď nikto. V napätej scéne Holubec hovorí Tereze, že potrebuje jed na krysy. „Rozmnožili sa mi v byte a potrebujem ich vyhubiť,“ vysvetľuje jej, keď sa pýta, načo mu bude.



Keď Tereza s nevinným úsmevom súhlasí a spýta sa, či chce malé alebo veľké balenie, on bez zaváhania povie: „Najväčšie, aké máte.“ Neskôr, keď mu slúžka prinesie škatuľku sypaného čaju ako darček pre Terezu, Holubec ju milo uistí, že ide o ženšenový čaj pre jeho nastávajúcu, ktorá silno kašle. „Iste ste si všimli, že veľmi kašle a ja chcem, aby sa čím skôr uzdravila,“ povie jej s nevinným úsmevom. Len čo slúžka odíde, otvorí škatuľku a bez mihnutia oka nasype do čaju otravu na krysy. Čaj smrti je pripravený.





Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

Scéna vyvolala búrlivé reakcie na sociálnych sieťach. Mnohí diváci veria, že práve Tereza by mohla byť ďalšou obeťou, a niektorí sa s tým nevedia zmieriť. „Len to nie, Tereza je výborná postava, chýbala by tam,“ píše na Facebooku Dunaja jedna z fanúšičiek a pridáva sa ďalšia: „No už len odstráňte Terezu alebo niekoho z Kučerovcov a naozaj je seriál totálne v r…“ Nájdu sa aj takí, ktorí neveria, že by tvorcovia Terezu zo seriálu odstrihli. „Čaju sa napije niekto iný. Uvidíme, čo scenáristi prichystali…“

Seriál už viackrát ukázal, že sa neštíti bolestivých odchodov. Nedávna smrť Maríny Valentovej (Anna Magdaléna Hroboňová) bola jedným z najväčších otrasov pre fanúšikov. Rovnako aj tragický koniec Petra Kučeru (Marek Rozkoš) či Wolfieho (Šimon Jakuš) zanechali prázdno. Ak scenáristi skutočne siahnu na Terezu, bude to ďalší šok – a nielen pre divákov, ale aj pre samotnú herečku.

Pre Barboru Chlebcovú je totiž postava ľudáčky Terezy splneným snom. „Ja som už všeličo natočila, ale žiadna taká výrazná postava mi až doteraz nebola dopriata. Tereza, ktorú stvárňujem v Dunaji, je ale natoľko výrazná, že sa stala ikonou. Byť súčasťou dlhodobejšieho seriálu, kde sa postava vyvíja a má svoj zmysel, možno aj niečo rozvíri, nie je tam len do počtu, tak to je rozhodne sen.“

Otázkou tak zostáva, či sa čaju napokon naozaj napije Tereza, alebo scenáristi ešte otočia karty. V Dunaji je totiž isté len jedno: nič nie je isté.