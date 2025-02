Šokujúca nehoda na javisku: Herečka Vica Kerekes si zlomila stavce! Okamžitý prevoz do nemocnice

Vica Kerekes (Zdroj: Ján Zemiar)

Vica sa totiž v jednej z divadelných inscenácií tak intenzívne vcítila do postavy, že sa rozhodla ísť za hranicu svojich fyzických možností. A aj keď bol jej herecký výkon určite pohlcujúci, zabudla na dôležitú vec – techniku. „Musela som sa naučiť nevstupovať do vecí len pudovo, ale musela som sa naučiť aj techniku. Lebo nemôžem stále umierať na javisku. Už sa mi to párkrát stalo. Mala som zlomené stavce a viezli ma do nemocnice, lebo som sa buchla,“ priznala herečka, ktorá si počas náročného pohybu na javisku zlomila stavce.

Divákom sa tak naskytol hrôzostrašný pohľad. Herečka bola totiž prevezená do nemocnice, kde sa podrobila potrebným vyšetreniam a ošetreniu. Našťastie vyviazla bez trvalých následkov a onedlho sa mohla opäť vrátiť k svojej práci. Avšak Vica si z tejto skúsenosti odniesla cennú lekciu. „Ja sa viem úplne poddať tomu celému. Tá vášeň vo mne je a niekedy som mala pocit, že teraz mi je jedno, čo bude so mnou. Ja to potrebujem na sebe pociťovať, úplne sa do toho ponoriť. Ale musela som sa naučiť, že tá technika je niekedy nesmierne dôležitá,“ dodala s pokorou krásna ryšavka.

Herectvo si teda vyžaduje nielen talent, kreatívneho ducha, ale aj disciplínu a sebakontrolu, aby sa predišlo podobným zraneniam. Po tomto úraze sa Vica rozhodla byť opatrnejšia pri ďalších výkonoch a pochopila, že niekedy je lepšie zastaviť sa a premýšľať, než sa nechať úplne pohltiť emóciami. Vica Kerekes sa objaví v relácii Sieň slávy ako hosť laureáta Ferka Kovára už tento štvrtok o 20.30 na Jednotke!

