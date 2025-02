2. univerzitný ples v Trnave. Na snímke minister Tomáš Drucker s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Plesová sezóna je v plnom prúde a uplynulý víkend sa plesalo aj Trnave, kde sa konal 2.univerzitný ples pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera. Je teda prirodzené, že na plese nesmel chýbať! A to aj napriek tomu, že plesy nie sú práve jeho srdcovou záležitoťou. „Samozrejme, že z pozície, ktorú teraz zastávam - idem, aby som podporil predovšetkým univerzity. Ale poviem to tak, že čím som starší, tým možno viac sa vyhýbam týmto spoločenským udalostiam,“ prekvapil svojimi slovami Drucker, ktorý si však večer plný hudby, tanca a dobrého jedla vychutnal. „Je to odľahčujúca atmosféra od všetkých dennodenných starostí, toho tlaku...“

Ako priznal, parketový lev z neho zrejme nikdy nebude, na ples však prišiel dobre pripravený a podľa všetkého za to tak trochu vďačí svojej dcére. „Teraz mala venček, takže ako otec som si s ňou musel zatancovať. Takže som bral extra hodiny, pretože naposledy som tancoval valčík na svadbe," priznal Drucker, ktorý na plese povykrúcal svoju elegantnú manželku Luciu.

Minister s manželkou boli celý večer vo veľmi príjemnej spoločnosti a v obkľúčení hostí rozhodne nešetrili úsmevmi či vrúcnou konverzáciou. Takou, akú by mnohí Slováci možno radi videli aj v parlamente. „Určite by sa do parlamentu hodilo viac kultúry, ľudskosti… Pretože všetci, ktorí sme v tých dočasných pozíciách a funkciách udávame vzory, a ono sa to od nás zrkadlí,“ zvážnel minister. A keďže tanec zbližuje, možno by sa do parlamentu hodilo aj zopár tanečných hodín... Čo na to minister Drucker?

Plán na UPOKOJENIE politikov: Minister Drucker chváli nevšedný NÁPAD... Hodiny TANCA v parlamente!? (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)