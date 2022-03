Sexbomba Kerekes: Slovensko miluje, ale BRATISLAVU NIE!

BUDAPEŠŤ - Považujeme ju za slovenskú herečku, no oveľa viac hrá v Česku a domov si zariadila v Maďarsku. Eva Vica Kerekes sa narodila vo Fiľakove a priznáva, že Slovensko miluje, no Bratislava jej k srdcu neprirástla.

Eva Kerekes sa narodila 28. marca 1981 vo Fiľakove. Jej otec spolovice Slovák, spolovice Maďar, mama Maďarka, ktorá vyučovala slovenčinu a maďarčinu a venovala sa ochotníckemu divadlu.

Eva spočiatku týmto umeleckým smerom vôbec nechcela ísť. Prihlásila sa na Policajnú akadémiu, no na školu sa nedostala. Potom začala študovať v Bratislave VŠMU. A práve z tých čias pramení akási jej nechuť voči nášmu hlavnému mestu.

„Veľa som už rozmýšľala nad tým, prečo nemám Bratislavu až tak v srdci. Slovensko milujem, ale Bratislava je iná. V Bratislave mám kamarátov, dobre sa mi tam robí, ale mesto samotné na mňa pôsobí chladne,” prezradila pre portál sme.sk. Ako dodala, práve bývanie na internáte ju vytrhlo z teplého domáceho prostredia, chýbal jej rodičovský dom aj prostredie, kde každý každého pozná.

A aktuálne sa to o nič nezlepšilo. „Teraz sa na Bratislavu hnevám. Stavajú sa tam len samé mrakodrapy, aj to je veľmi chladné. Ako keby som bola v klietke. Potrebujem stromy, pôdu, aby som cítila, že som spojená so zemou,” povedala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Saturn Entertainment

Už počas štúdia účinkovala vo filme Konečná stanica. Po vysokej škole začala hrať v divadle v Maďarsku. Neskôr ju objavili českí filmári. Hrala v českých a slovenských snímkach ako Nestyda, Nedodržaný sľub, Muži v nádeji, Príbeh kmotra, Nežné vlny, Anjel Pána 2, Mária Terézia 2, Casino.sk, Snúbenec alebo milenec?

Kerekes je známa aj zo seriálov Odsúdené, Nesmrteľní, Clona, četníci z Luhačovic, 1980 či Bola raz jedna škola.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Blue Sky Distribution

Herečka je rozvedená a bezdetná.