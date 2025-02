František Kovár (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, František Kovár má za sebou bujarý život! Na konte má aj zopár vilomenín, pri ktorých mu asistovali jeho hereckí kolegovia.

František Kovár sa jedného dňa v mladosti opil tak, že vypadol z okna! Emil Horváth spomína na to, ako ešte ako študenti hrali v hre Zo života hmyzu, ktorú režíroval Milan Sládek. S touto hrou sa následne dostali na festival, kde zabodovali víťazstvom. Bola to obrovská sláva, ktorú bolo treba patrične osláviť. Bývali v ženskom kláštore, ktorý podľa slov Emila Horvátha premenili na krčmu 4. cenovej skupiny. „Keďže sme už ale nemali čo piť, tak Ferko, už posmelený povedal: Logicky uvažuj, je to kláštor.“

Rozhodli sa teda, že pôjdu hľadať víno a iniciatívy sa chopil práve Ferko Kovár. Vstal a išiel to vybaviť. „Prešiel cez sklenené dvere, my sme sa ešte chvíľku bavili, no potom sme ostali v nemom úžase, keď sme si uvedomili, že tie sklenené dvere neboli dverami...“ a oni sa nachádzali v miestnosti na prvom poschodí. Vypočujte si vo videu, ako nakoniec všetko dopadlo a nezabudnite sledovať aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Laureátom je už spomínaný František Kovár, jeho hosťami sú Emil Horváth, Diana Mórová a Vica Kerekes.

Ferko Kovár pôsobí ako svätec, ale nie je: V kláštore vypadol z okna, čo nasledovalo je ako z filmu! (Zdroj: STVR)