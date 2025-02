Milana Drobného ženy doviedli takmer do šialenstva: Nebyť tretej manželky skončí v pazúroch...

(Zdroj: Facebook M.D.)

PRAHA - Vyšlo mu to až s treťou manželkou! Milan Drobný nedokáže žiť bez ženy, cesta k tej pravej však trvala dlho. A nebyť nej, skončí v pazúroch depresie.

V decembri oslávil Milan Drobný 80-ku, energie má však aj v tomto veku na rozdávanie. Je v skvelej kondícii, hrá tenis, bicykluje a stále koncertuje. K jubileu si venoval nielen nový album Slzy, pot a radost, ale aj exotickú dovolenku - so svojou treťou manželkou cestovali po Južnej Amerike. „Išli sme cez Uruguay až do Argentíny obrovským parníkom pre šesť tisíc ľudí. V Buenos Aires sme zostali 5 dní, aby sme videli originál argentínske tango a ochutnali dobré beef steaky,“ povedal pre super.cz.

Milan Drobný podľa všetkého po boku tretej manželky našiel konečne to pravé šťastie. Ženy pre speváka totiž znamenali veľa. O láske spieval a láskou žil. „Láska je nádherné búšenie srdca, motor pre niečo, čo urobíme a sami by sme možno neurobili a starostlivosť o toho, kto nám tú lásku a krásne pocity dáva,“ povedal spevák pre Českú televíziu v relácii 13. komnata. Napriek tomu to bola práve láska, ktorá ho doviedla až k depresiám. Má za sebou dve nevydarené manželstvá a niekoľko neúspešných vzťahov. Obidve manželstvá boli preňho sklamaním preto, že ich nezvládol. Každý rozchod potom riešil ďalším vzťahom.

Jiří Schelinger, Jiří Korn a Milan Drobný (Zdroj: FS Barrandov)

Drobný mal v istom období svojho života aj paralelný vzťah:priznal s tým, že už vtedy mu vraveli, že žena sa s ním síce nerozíde, ale časom mu to dá „vyžrať“. A tak sa aj stalo. Keď sa rozvádzal, ani nebolo mu do spevu.priznal spevák.

Po rozvode 20-ročného manželstva, z ktorého má dcéru Michaelu a syna Jana, začal Milan v 43. rokoch študovať hotelovú školu v Poděbradoch. Tam spoznal svoju druhú manželku, ktorá bola o 23 rokov mladšia. Manželstvo síce fungovalo dobre, ale Milan chcel, aby bola manželka so synom Milanom doma. Po šiestich rokoch túžila ísť do práce a keď s tým spevák nesúhlasil, považovala za jedinú cestu odísť od neho.

Deti Milana Drobného (Zdroj: Česká televize, reprofoto)

Milan nevydržal byť dlho sám, ale vzťah so speváčkou o 35 rokov mladšou tiež nevydržal. Pomohol jej kúpiť byť, staral sa o jej dve deti, ona ho však dohnala takmer k šialenstvu:povedal Drobný. Nielenže ho podvádzala, ale chcela ho priviesť o podiel na byte a udala ho, že chcel uniesť jej deti. Dostalo sa to až pred súd. A to bol začiatok Milanových depresií.

Milan Drobný (Zdroj: Česká televize, reprofoto)

Vzťah s Helenou taktiež nevyšiel, hoci pri nej pochopil, že po svojom boku potrebuje rovnocennú partnerku, ktorá ho môže motivovať a inšpirovať. Začal dokonca maľovať a v pokročilom veku sa naučil lyžovať.

Na lepšie časy sa začalo blýskať, keď spoznal svoju tretiu ženu Danu, ktorá bola úplne iný typ, aké dovtedy poznal. Dana bola známou kozmetičkou a vizážistkou. Má za sebou úspešnú kariéru, vyhrala majstrovstvá republiky v líčení, istý čas žila v Taliansku a v Spojených arabských emirátoch. Milan sa s ňou oženil pred 7 rokmi. Dvojica spolu šťastne žije v luxusnom dome asi 20 kilometrov za Prahou.

Milan Drobný s treťou manželkou Danou (Zdroj: Česká televize, reprofoto)