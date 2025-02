Barkolová na plese predviedla tip-top postavu, ale NOHY... Uvidíte a nebudete veriť: Erika, to naozaj?!

Erika Barkolová (Zdroj: Ján Zemiar)

Erika Barkolová sa len nedávno vrátila z Ameriky a hneď na druhý deň zavítala na Česko-Slovenský ples do Prahy. Šaty si narýchlo požičala z Mak´s studia by Majka Andrašovanová, kde ju čakalo priravených hneď viacero modelov. Erika si zvolila čierne obtiahnuté šaty, ktoré podčiarkli jej zoštíhlenú postavu: „Je to veľmi jednoduchý a moderný štýl a finta je tu vzadu… každý má tendencie mi zapínať zips,“ hovorí so smiechom. Na tomto plese sa objavila už asi 10-ty krát a okrem toho, že na ňom nakrúca materiál pre reportáže do TopStar, tak si nájde čas aj na zábavu a vždy si zatancuje. Bodaj by aj nie, keď vysoké podpätky nechala doma a na ples prišla v… veď pozrite vo videu, čo mala k luxusným šatám obuté na nohách.

Erika bola plná energie aj napriek únave z dlhého letu z Ameriky, kde v Toronte žije jej staršia dcéra. V Miami bola so svojimi dcérami a dvojročným vnukom: „On je už dokonalý muž a jediný muž v mojom živote… okrem môjho tatina,“ naznačila, že po rozchode je stále single. Čo všetko ešte prezradila?

Barkolová-čs.ples (Zdroj: NaJa/TH)