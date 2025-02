Hudobník Marián Čurko je nezvestný: Po hádke so ženou sa po ňom zľahla zem, poslal jej iba čudnú SMS

(Zdroj: TV JOJ)

Manželka hudobníka Mariána Čurka nahlásila dnes ráno na Obvodnom oddelení PZ Senec nezvestnosť manžela. Ešte včera večer mal ísť hrať do Galanty, pričom pred odchodom sa s manželkou pohádali. Domov sa nevrátil a v noci jej poslal SMS správu, kde mal byť zobrazený kríž. Informáciu priniesol týždenník Plus 7 Dní s dodatkom, že po hudobníkovi začala pátrať polícia. Zamieravajú sa nielen na miesta jeho posledného pohybu v Galante, ale aj na chatu, kde by mohol byť.

Hudobník Marián Čurko (51) je talentovaný hudobník, známy svojou extravaganciou. Neraz na scéne šokoval odvážnymi, doslova uletenými kostýmami, v ktorých sa objavoval napríklad aj v relácii Partička. Dlhodobo na nej spolupracoval ako hudobník priamo na scéne, kde scénky hercov dotvára improvizovaným zvukovým doprovodom. Aktuálne pracuje pre reality šou Farma, kde pripravuje hudobné podmazy.