Trpké priznanie Twiinsiek: Problémy s otcami ich detí?! My čas máme, ale…

Veronika a Daniela Nízlové z dua Twiins (Zdroj: Ján Zemiar)

Prvá februárová sobota patrila v pražskom Obecnom dome noblese i zábave a ujsť si to nenechal ani sesterský tandem Veronika a Daniela Nízlové, známe ako duo Twiins. Na Česko-Slovenskom plese pútali pohľady v identických róbach a hostia mali čo robiť, aby ich rozoznali. „Ja som to už včera avizovala, že proste dnes budeme úplne double trouble a všetci si nás popletiete,“ prezradila so smiechom Veronika a rozuzľuje príčinu ich módeho výstrelku „Naša módna návrhárka už čoskoro rodí, my sme boli na dovolenke a šaty sa robili na diaľku... Nakoniec krajčírka vyrobila dvoje rovnaké šaty, čo je síce fajn, ale takto sme už dlho neboli. Dnes sme to poňali tak, že pôjdeme ako identické dvojičky,“ vysvetlili speváčky, ktoré už roky žnú úspech aj vďaka svojmu imidžu.

A práve v tento večer si to obzvlášť užili.zhodli sa so smiechom známe sestry. Na ples prišli bez partnerov a okomentovali to stručne:pousmiali sa a vo svojich slovách pokračujú, „Život tak plynie, máš raz také obdobie, potom také,“ priznali s tým, že dôležitá je otvorená komunikácia a čas, ktorý je zjavne kameňom úrazu.

Sestry kedysi bývali spolu pod jednou strechou, aby si vzájomne pomáhali s malými dcérkami. Dnes je to však už minulosť. „Niekedy si potrebujeme oddýchnuť aj jedna od druhej, aj dievčatá od seba,“ prezrádzajú Veronika s Danielou. Naskytá sa však otázka, či za zmenou bydliska predsa len nestojí nejaká nová známosť. Odpoveď znela viac než jasne!

