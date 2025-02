Utajený pôrod! Zuzana Haasová je už 10 dní opäť mamou: Dieťa sa narodilo predčasne, je v inkubátore

Zuzana Haasová utajila druhé tehotenstvo aj pôrod (Zdroj: Ján Zemiar)

Scenár sa zopakoval! Keď herečka Zuzana Haasová v septembri 2022 porodila dcérku Marínu, išlo o utajené tehotenstvo. Jej manžel Viliam Schowanetz zo vtedy oznámil svetu na sociálnej sieti, keď k fotke detskej ručičky napísal „1+1=3“. V tom čase to bola už druhá utajená vec, tou prvou bola ich svadba.

Rovnaký scenár sa zopakoval aj teraz. Na verejnosť prenikli informácie o ďalšom tehotenstve herečky len nedávno a tiež prostredníctvom sociálnej siete. „Vianočný stromček už nemáme. Vy ešte máte stromček?“ napísal Haasovej manžel rafinovane ku snímke, ktorá okrem stromčeka zachytáva aj bruško v pokročilom štádiu tehotenstva. Redakcia Topky.sk umelkyňu kontaktovala, ktorá to potvrdila. „Áno, som to ja s naším stromčekom u nás doma,“ reagovala a manžel dodal, že sa všetko dozvieme v pravej chvíli.

Bola však iba náhoda, že sa rodina Zuzany Haasovej objavila na akcii, kde prišlo k zisteniu, že Zuzana je už po pôrode. Dieťa sa narodilo 28. januára cisárskym rezom. „Priznám sa, 10 dní už máme bábätko,“ potvrdila Zuzana s tým, že bábätko sa narodilo predčasne, takže je zatiaľ v inkubátore. „Je to bábätko makač... Ide to dobrým smerom, ale držme si palce a keď prídeme domov, určite dám celému svetu vedieť, že som šťastná.“ Silno teda držíme palce aj my a želáme všetko len to najlepšie.