Kráľovná ženského MMA Szabová vymenila rukavice za eleganciu: Zo Silent Killer nežné žieňa

Lucia Szabová (Zdroj: Instagram L.S.)

Pre Luciu bol prestížny ples v Prahe jej plesovou premiérou a podľa všetkého predčil všetky jej očakávania.Namiesto tvrdých pohybov z ringu si tak blondínka užila ladné tance na parkete.priznala otvorene.

Mužský svet je totiž športovkyni omnoho bližší, pretože sa v ňom pohybuje už od detstva. „Môj tatino robil judo a aj tá výchova bola prísnejšia. Mala som bližšie k tomu mužskému svetu,“ vysvetlila. Cesta k bojovým športom tak bola pre Luciu jasnou voľbou a o tom, že to nebol krok vedľa svedčia jej úspechy v ringu a dosiahnuté skóre. Nie náhodou získala prezývku Silent Killer...

Lucia je však nielen MMA zápasníčkou, no aj mamou malého Dragana, ktorého vychováva s thajboxerom Andrejom Šimkuličom. Aj vďaka nemu dokáže náročné tréningy a zápasy zladiť s materstvom. „Myslím, že sa to už v dnešnej dobe dá, že nie je tabu zavolať si pomoc. Ja mám tolerantného partnera, ktorý mi pomáha, ktorý je aj teraz s naším synom, takže myslím, že sa to dá, keď máte okolo seba správnych ľudí,“ vysvetľuje. A hoci ju s priateľom spája láska partnerská i láska k bojovému športu, so smiechom prezradila, že ako sparing partnera by ho rozhodne nechcela. A prezradila prečo...

