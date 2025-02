Juraj Blanár a Ján Kubiš na Česko-Slovenskom plese v Prahe (Zdroj: psc)

Na Česko-Slovenskom plese sa už niekoľkokrát zvŕtal spolu s manželkou Ján Kubiš, o niečo menej krát sa na prestížnom objavil súčasný minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Samozrejme, že spolu sedeli pri jednom stole: „Bavíme sa spoločensky, plesovo, polopracovne, požiadal som kolegyňu, že nebudeme pracovať, ale napriek tomu aj pracujeme, ale tak to má byť,“ hovorí Blanár, ktorý aj svojou prítomnosťou chcel dať všetkým, ktorí spochybňujú česko-slovenské vzťahy najavo, že to tak nie je.

Vylepšiť vzájomné vzťahy sa snažia prácou, kontaktami a rozhovormi, vysvetľovaním niektorých rozporov, z ktorých niektoré sú možno aj pravdivé a niektoré iba zdanlivé. „Napokon spoločne sme si preskákali toho veľa a chceme ešte spoločne aj do budúcnosti žiť a pracovať spolu. Robíme to tak, ako sa najlepšie dá… pokiaľ je normálny dialóg alebo pokiaľ je aspoň nejaký dialóg, tak sa dá dať všetko dohromady,“ potvrdil exminister a v súčasnosti poradca prezidenta Ján Kubiš. „Je to ako v manželstve, pretože o dobrý vzťah v manželstve sa treba starať celý život. To platí rovnako aj medzi národmi…“ doplnil jeho slová Juraj Blanár.

Minister a exminister sa však ocitli aj vo víre tanca. „Dnes som tu bez pani manželky, ktorá má iné povinnosti, ale nevylučujem, že sa mi to prihodí,“ povedal na margo tanca počas Česko-Slovenského plesu. Počas rozhovoru sme zistili aj niečo, čo sme dosiaľ sotva tušili. Vedeli ste, ako sú na tom politici s tancom?

Prasklo to na Česko-Slovenskom plese, minister Blanár odtajnil tajomstvo: TOTO ste o ňom netušili (Zdroj: NaJa/TH)