Silvia Lakatošová, Pavol Chovanec (Zdroj: Ján Zemiar)

Uplynulý víkend sa konal prestížny Česko-Slovenský ples a ani tento rok na ňom nechýbala bývalá Miss Československa a Miss Universe SR, Silvia Lakatošová. A hoci prezradila, že s manželom si plesovú sezónu veľmi neužije, práve tento má v ich spoločnom kalendári výnimočné miesto. Dôvod? „Pretože to je jediný, kam idem so svojím manželom. On vôbec nie je parketový lev, ani neobľubuje plesy, ale ten Česko-Slovenský, to je história.“

A keďže sa ples konal v Prahe, manželia spojili príjemné s užitočným a užili si aj čaro „stovežatej". „My sa už tešíme, kedy pôjdeme na vynikajúci obed a už sa tak rozprávame, že dáme tú sviečkovú alebo dáme tie řízečky, takže my si to užijeme absolútne," zastrájala sa tmavovláska, ktorá sa aj vo svojom veku pýši dokonalou figúrou. Ako však prezradila, nie je sú za tým žiadne drastické diéty, ale jednoduché - počty. „Mala by som si dávať pozor, ale pre mňa je tá matematika základ, ona je kráľovná logiky... príjem sa rovná výdaj, čiže keď toho viac popapám alebo „zožeriem", ako my ženy hovoríme, tak nejdem 5 km, ale idem 10 km."

Silvia je pohybu verná už roky a ako prezrádza, je to pre ňu zároveň aj skvelá psychohygiena. „Pohyb mi vyčistí hlavu, vtedy zabudnem na všetko, či prší, či sneží, idem von... bývame v nádhernom prostredí, tak si dám do tela, prídem unavená, zničená, spotená, potom idem do sprchy a tá mama je zrazu úplne niekde inde.“ Jedlo si však neodoprie a dokáže si ho vychutnať do posledného sústa.

Ako každá žena, aj Silvia venovala veľkú pozornosť svojmu plesovému outfitu. A tento rok siahla do šatníka po skutočný skvost! „Vytiahla som zo skrine šaty Christian Dior, ktoré tam ležali niekoľko rokov. Trochu sme ich dostajlovali s Ferim Mikloškom.“ Tak čo, páči sa vám Silvia, ktorá celú svoju vizáž zverila do rúk odborníkom?

Komplikovaná príprava Silvie Lakatašovej na ples: STARÉ šaty, no čo vizáž? Fíha! (Zdroj: NaJa/TH)