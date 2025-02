Markizácka hviezdička PORODILA: Keď sa dozvedela o tehotenstve... Verejne sa ZRÚTILA!

Sabrina porodila syna (Zdroj: Instagram SH)

BRATISLAVA - Už je z nej mama! Markizácka hviezdička prežíva chvíle šťastia. No nebolo to tak vždy. Keď sa dozvedela o svojom tehotenstve, verejne sa zrútila!

Sabrina Holotová sa zviditeľnila na Miss Universe a potom v markizáckej šou Love Island. V tom čase vyšiel na povrch aj obrovský škandál, ktorým sa zapísala do pamäti nejedného Slováka. Pomočila totiž bezdomovca a ešte to zavesila aj na sociálnu sieť. Svojej povesti neostala nič dlžná ani vtedy, keď sa dozvedela o svojom tehotenstve.

Zaskočilo ju až natoľko, že sa na Instagrame doslova verejne zrútila. „Bože ľudia, ja neviem čo mám robiť, ja som asi tehotná, lebo mne asi 10 dní mešká menštruácia," vyjadrila sa vtedy s obrovským plačom. Mnohí si však mysleli, že ide o vtip. „Nie ľudia, nie je to vtip, stále som v tom istom stave," dodala a išla si spraviť tehotenský test. Na dlhšiu dobu sa v tom čase zo sociálnej siete stiahla a prihovorila sa svojim fanúšikom až o mesiac neskôr, kedy potvrdila, že nosí pod srdcom bábätko.

(Zdroj: Instagram S.H.)

„Ľudia, ja som tehotná. Toto už nie je sranda. Nie, je to stále sranda, ale to si uvedomím až neskôr," vyjadrila sa. No a prešlo niekoľko mesiacov a markizácka hviezdička privítala na svete svoje prvé dieťatko. Je to chlapček a s partnerom mu vybrali naozaj zaujímavé meno - Félix. „Z pôrodnice maminka odchádzala na totálku rozcítená, pretože sme si v nej užili tie najúžasnejšie momenty cez chodenia na kontroly s bruškom s naším najlepším tatinkom, silný, ale krásny prirodzený pôrod a nakoniec najdokonalejší pobyt s naším najdokonalejším miláčikom. Pôrodnica mi bude strašne chýbať!!!! Mám na ňu nezabudnuteľne krásne spomienky," uviedla. Gratulujeme!

(Zdroj: Instagram SH)