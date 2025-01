Známa Češka strhla na seba všetku pozornosť: Dobrý den, kozy ven... Skoro jej VYPADLI!

Denise Ayverdi (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Presne vie ako zaujať! Playmate Denise Ayverdi (36) veruže má čo ukázať. Na včerajšom veľkom finále českej verzie šou Ruža pre nevestu sa jej nikto do očí nepozeral. Skoro jej vypadli jej obrovské silikóny...

Do známeho pražského klubu zavítal doslova celý český šoubiznis. Konalo sa tam slávnostné premietanie finálovej časti Bachelora - českej verzie šou Ruža pre nevestu. Na spomínanej akcii nechýbali známe mená ako Domi Alagia (súťažiaca z Love Island), Stanka Lučková (víťazka druhej série Ruže), moderátorka Zorka Hejdová, súťažiace zo šou a samozrejme aj samotný ženích Jan Solfronk.

Medzi dievčatami, ktoré bojovali o srdce sympaťáka Jana bola aj playmate Denise Ayverdi, ktorú všetci volali prezývkou Bobina. Tá sa zapísala do pamäti hlavne svojím vyjadrením, že mamičky na materskej dovolenke majú doma "pohodindu". No a počas večera zatienila dokonca aj víťazku celej prvej série. Blondínka zavítala do spoločnosti v červenej róbe s brutálnym výstrihom.

Do očí sa jej zaručene nikto nepozrel! Prítomným tak naservírovala pohľad na svoje obrovské silikóny. Na toto sa dá povedať len jediné - dobrý den, kozy ven! Vyvolenou ženícha Jana Solfronka sa stala 25-ročná študentka Sabina. Viac si môžete prečítať TU.

