Hviezda Love Islandu mesiac po ROZCHODE: Opäť zadaná... Zbalila DÔLEŽITÉHO muža z Markízy!

PRAHA - Uplynul len mesiac, čo účastníčka reality šou Survivor Yenifer Cao (31) a Pája z Love Islandu oznámili rozchod. No tmavovláska viac nesmúti. Prezradila, že je opäť zamilovaná. Zbalila dôležitého muža z Markízy!

Yennifer Cao je doslova vymetačkou reality šou. Českí diváci ju spoznali vďaka kuchárskej súťaži Masterchef, no a tí slovenskí zas vďaka drsnému Survivoru. Doma bola potom len zopár mesiacov a opäť vycestovala kvôli televíznemu projektu - tentokrát hľadala lásku v markizáckej šou Love Island.

A zdalo sa, že ju tam skutočne našla - hoci to spočiatku vyzeralo všelijako, s Pavlom sa napokon prebojovali až do samotného finále a diváci im lásku skutočne verili. Pár však po návrate do reality tvorili len približne 2 mesiace a na prelome rokov oznámili rozchod.

No všetko nasvedčuje tomu, že Yeni svojho pána Božského na ostrove lásky predsa len našla. Pre TV Nova totiž priznala, že tvorí pár s kreatívnym producentom a režisérom Love Islandu, Samom Jaškom. A čo by k novému vzťahu povedala? „Že som si naozaj na Love Islande našla lásku,“ povedala s úsmevom na tvári, hoci spočiatku robila tajnosti.

Napokon pridala fotku aj na sociálnu sieť Instagram, kde svoju lásku označila. „Milujem ťa. Viem, že zmeny v mojom živote po Love Islande nie sú malé. Ale aj napriek tomu by som chcela vyjadriť vďaku všetkým, ktorí túto správu prijali pozitívne, napísali gratulácie a vyjadrili, ako sú za mňa šťastní. Nesmierne si toho vážim a tentokrát cítim, že všetko konečne zapadá do seba,“ napísala.

