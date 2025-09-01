Brutálna NEHODA hviezdy (24) Love Islandu: Zavalil ho kôň... Takmer prišiel o život!

ARIZONA - Americká reality hviezda Taylor Williams (24), ktorého diváci poznajú zo 7. série šou Love Island USA, zažila poriadny horor. Počas víkendovej návštevy Arizona Invitational Black Rodeo v Scottsdale sa stal účastníkom desivej nehody. Takmer prišiel o život!
Na internete sa rýchlo začalo šíriť video, na ktorom je vidieť, ako sa Williamsov kôň potkol o iného a následne spadol na zem. Smola však bola, že mladý kovboj zostal uviaznutý pod obrovským telom zvieraťa, ktoré sa naňho prevrátilo. Ležal na zemi niekoľko sekúnd, kým mu neprišli na pomoc organizátori.
Samotný Taylor potvrdil, že nehoda bola vážna, no fanúšikov rýchlo upokojil. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotku, ako leží na nosidlách s nasadeným krčným golierom. „Mal som včera večer nehodu s koňom, ale aj tak dnes večer prídem – aj keď zranený. Je to bratova narodeninová párty, musíme oslavovať!“ odkázal s úsmevom. Neskôr dodal: „Ďakujem za všetku lásku! Som v pohode,“ čím si získal ešte väčšiu podporu fanúšikov.
Kolega zo šou Jaylen Brown mu verejne poprial skoré uzdravenie: „Posielam všetky modlitby a pozitívnu energiu.“ Williams mu na to odpovedal odľahčene: „Cením si to, kámo,“ a pridal modré srdce. Taylor Williams si získal srdcia divákov Love Islandu nielen svojím kovbojským klobúkom, ale aj láskou k vidieckemu životu. S partnerkou Clarke Carraway sa dostali až do semifinále a pár tvoria dodnes.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%