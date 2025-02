Už svoju lásku NESKRÝVAJÚ: Naša SuperStar a známy športovec tvoria KRÁSNY PÁR!

(Zdroj: GettyImages)

Nie je to ani mesiac, čo sa začalo šuškať o novom vzťahu v šoubiznise. Špekulovalo sa, že srdce Emmy Drobnej si uchmatol známy tenista Tomáš Macháč. V januári sa speváčka nachádzala v Austráli, kde pravidelne vysedávala na tribúne na Australian open a fandila športovcovi. Svoj vzťah však vtedy ani jeden z nich oficiálne nepotvrdil. „Je to kamarátka. Nazval by som ju lepšou kamarátkou,“ vyjadril sa Macháč so smiechom v hlase pre Tenisový svet.

Podľa informácii českého Blesku sa vraj zaľúbenci dali dokopy ešte koncom jesene minulého roka. No a zdá sa, že už svoju lásku vôbec neskrývajú. Úspešný tenista totiž zdieľal na Instagrame ich spoločné zábery, kde majú k sebe poriadne blízko. Aha, aký sú krásny párik! Jeho fanúšikovia však zostali veľmi zaskočení najnovšími fotografiami. Mnoho z nich sa ho v komentároch pýtalo na bývalú priateľku Kateřinu Siniakovú. Druhá polovica im však vyjadrila podporu. „Nádhernú ženu máš," poznamenala česká herečka Karolína Krézlová. Spoločné FOTO nájdete v galérii.

Emma Drobná tvorila v minulosti pár s futbalistom Filipom Šebom. Dali sa dokopy v roku 2019 a po 4 rokoch bolo ich veľkej láske koniec. Počas SuperStar jej padol do oka kolega Štěpán Urban. Dokopy sa dali ešte v roku 2015 počas súťaže a aj keď sa dlhšie polemizovalo, že sa rozišli, potvrdili to až v júli 2019. Tomáš Macháč chodil s tenistkou Kateřinou Siniakovou, no po troch rokoch vzťahu išli v júli 2024 od seba.