Je všetko inak? PRVÉ slová známej krásky po ROZCHODE... JA som iniciátorom NEBOLA!

Majka Glatzová, Christopher Jirout (Zdroj: Ján Zemiar)

Majka Glatzová a Chris Jirout sa stali víťazmi tretej série Love Island. Ich vzťah začal vo vile lásky naozaj vtipne, no postupom času sa do seba zaľúbili a vyzeralo to medzi nimi naozaj nádejne. Nikto nečakal, že práve na Valentína príde smutná správa o ich rozchode. Informovala o tom práve blondínka na sociálnej sieti. „A rozprávky je koniec," napísala k ich spoločnému záberu. Práve na tento príspevok reagoval Chris veľmi prekvapivo. „Počkaj, čo," napísal.

Fanúšikov to poriadne zmiatlo a mysleli si, že Chris o celom rozchode ani netušil. Majka sa však k celej situácii vyjadrila. „Nejdem vám tu dávať žiadne vyjadrenia, ani nič podobné, pretože na to, bohužiaľ, ešte stále nie som dosť silná. Iba som vám chcela povedať, že to, čo som dala vonku, je pravda a nikdy by som si z takejto vážnej veci nerobila srandu, ani nebrala na ľahkú váhu," povedala v úvode.

„Prežívam jedno z najťažších období v mojom živote, je to pre mňa naozaj veľmi ťažké, a preto by som vás chcela poprosiť, aby ste boli viac ohľaduplní, zamysleli sa nad sebou a zdržali sa každého hlúpeho komentára, ktorý píšete v takejto situácii. Uvedomte si, že ľudia majú city a zdravie a každý to môže prežívať úplne inak. Ja som iniciátorom rozchodu nebola," šokovala svojimi slovami.

„Keby to bolo na mne, ani to tu takto verejne dávať nebudem, ale často ste sa pýtali, kedy už budeme spolu bývať, atď... Tak ste si to zaslúžili vedieť, a to je všetko, čo k tomu poviem. Verím, že mi dáte čas, aby som to celé v sebe spracovala a dala sa pomaly opäť dokopy," dodala na záver. Vzťahy na diaľku sú pre páry veľmi ťažké. Majka trávila väčšinu času v Prahe a Chris v Amerike, kde aj žije.