ŠOKUJÚCI rozchod: Markizácky pár išiel OD SEBA!

(Zdroj: GettyImages)

Tesne pred Vianocami vyšlo najavo, že sa rozišli dva páry z tohtoročného Love Islandu. A to Yeni s Pavlom a Tomáš s Terezou. „Niektoré veci už nemôžeme nechať ticho skryté, pretože si zaslúžite poznať pravdu. boli sme si vzájomnou oporou a zažili sme lásku na prvý pohľad, a to nám nikto nevezme. Prostredie vily však bolo náročné a obaja sme sa v ňom postupne strácali. Tiež to bola pre nás skúsenosť a poznali sme vďaka tomu jeden druhého,“ oznámil Tomáš.

(Zdroj: Tv Markíza)

(Zdroj: TV Markíza/VOYO)

Prešiel len krátky čas od sviatkov pokoja a už vyplávala na povrch ďalšia šokujúca správa o rozchode markizáckeho páru. „Mrzí ma to a dosť to bolí, ale momentálne nemám silu to viac rozoberať. Dôvod rozchodu a viac sa dozviete čoskoro na mojom Instagrame, kde sa k tomu vyjadrím viac. Prosím, dajte mi čas a rešpekt," napísala Viky na sieti TikTok. Tá na vile tvorila pár s Tadeášom.

Viky a Tadeáš (Zdroj: TV Markíza)