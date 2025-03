Wanda Hrycová už má silu hovoriť o úmrtí slávneho otca a brata: O pomoc požiadala špecialistu!

Wanda Adamik Hrycová (Zdroj: Ján Zemiar)

Producentka Wanda Hrycová sa rozhodla nenechať nič na náhodu a po náročnom období si dopriala oddych, aký dokáže poskytnúť iba dlhšia rodinná dovolenka. Spolu s manželom a svojimi troma chlapcami tak doslova zmizla z dohľadu všetkých povinností a užívala si týždne sladkého ničnerobenia. „My máme dobrý zvyk, že keď najmenej všetkým chýbame, tak zmizneme každý rok na mesiac preč a užívame si sami seba,“ prezradila s úsmevom.

Po návrate sa Hrycová cítila ako znovuzrodená a priznala, že okrem oddychu od práce si dopriala aj totálny digitálny detox. Detox od detí to však rozhodne nebol, čo aj patrične s humorom okomentovala: „To nie a musím povedať, že po mesiaci, keď som ich vypravovala do školy, som sa fakt tešila. Lebo ich je veľa, sú strašne hluční a furt niečo chcú. A zásadne na mňa rozprávajú naraz a každý s úplne inou vecou,“ smeje sa producentka, ktorá sa naučila „vypínať“ a púšťať sem-tam detské požiadavky jedným uchom dnu a druhým von.

Kde však uši rozhodne nevypla bola premiéra novej rozprávky Keď život chutí, na ktorú sa s dvoma synmi vybrala. Rozprávka s príznačným názvom iniciovala aj otázku, čo zo života chutí najviac práve známej producentke. „Mne život chutí celý, so všetkým, čo prináša – aj trpké, aj sladké. Život má rôzne chute a veľa odtieňov, ale keby to bolo jednotvárne, bola by to nuda. Po každej zlej skúsenosti, po každom páde, príde aj zasvietenie slnka,“ hovorí úprimne Hrycová, ktorá si v živote musela kolená oprášiť už viackrát. Najväčšími životnými ranami bola pre ňu bezpochyby strata brata Huga a otca Andyho. Ocitla sa na prahu depresie a rozhodla sa vyhľadať odbornú pomoc. „Je dôležité nebáť sa povedať, že mi je zle, je mi na houby a potrebujem pomoc, lebo sama si neviem pomôcť. A prijať tú pomoc!“ vysvetľuje odhodlane. Dnes je z najhoršieho vonku, no spomienky na dvoch najdôležitejších mužov v jej živote zostávajú hlboko v srdci. V rozhovore Wanda otvorila svoju trinástu komnatu a prehovorila o najťažších momentoch vo svojom živote.

Wanda Hrycová už má silu hovoriť o úmrtí slávneho otca a brata: O pomoc požiadala špecialistu! (Zdroj: NaJa/TH)