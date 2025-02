Moderátorka Lajčáková zaskočená otázkou: Vážny dôvod, prečo nežije s manželom v Bruseli!

Jarmila Lajčáková Hargašová (Zdroj: STVR)

Päť žien a päť mužov sa dostalo do najlepšej desiatky v ankete Klubu športových redaktorov Športovec roka 2024, ktorej výsledky budú vyhlásené počas slávnostného galavečera v pondelok 3. februára a priamy prenos budú môcť sledovať aj televízni diváci o 20.30 na Jednotke. Svetom najúspešnejších slovenských športovcov budú sprevádzať moderátori Jarmila Lajčáková-Hargašová a Marcel Merčiak. Podujatie Športovec roka Jarka prvýkrát moderovala pred 19. rokmi a je rada, že si to zopakuje znovu.

Koniec-koncov k športu má blízko, veď niekoľko rokov moderovala športové spravodajstvo verejnoprávnej televízie, Góly-body-sekundy. Aj pre ňu samú je šport celoživotnou láskou. Kvôli problémom s chrbticou sa však musela vzdať tenisu a lyžovaniu, takže v poslednom období sa venuje viac joge, cvičí pilates a často chodieva na prechádzky so psom. A samozrejme, venuje sa dcéram a vnukom. "Je to úplne iný pocit ako mať vlastné deti... ja som mala dcéry, teraz mám chlapcov, je neuveriteľné, čo s nimi prežívam a koľko lásky mi dávajú," priznala moderátorka, ktorá žije v Bratislave vlastne sama, keďže mladšia dcéra študuje v Holandsku a manžel je pracovne v Bruseli. "My sme zvažovali, keď sa sťahoval do Bruselu," začala Jarka vysvetľovať, prečo vlastne neodišla s ním do zahraničia. Dôvodom nie sú iba staršia dcéra a vnúčatá...

