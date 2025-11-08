Wanda Hrycová sa presťahovala do NÁJMU do Prahy: Zmena plánu s predajom tohto luxusného bytu?!

BRATISLAVA - Producentka Wanda Adamík Hrycová sa opäť po istom čase objavila na Slovensku. Dôvodom bola slávnostná premiéra filmu NEPELA, kvôli ktorej neváhala prísť zo stovežatej Prahy!
Práve v českej metropole našla Wanda Adamík Hrycová s rodinou svoj nový domov. Sťahovanie však nebolo impulzívne, ale premyslené rozhodnutie. Hrycová tam momentálne pripravuje novú minisériu s režisérom Janom Hřebejkom a väčšina pracovného tímu pôsobí práve tam. Na Bratislavu však rozhodne nezanevrrela. „Snažím sa sem chodiť raz za dva týždne. Vždy tu tri dni popracujem, normálne do kanclu chodím a zarezávam,“ prezradila s úsmevom.
Zmena však priniesla aj nové výzvy – najmä pre školopovinné deti. „Rozhodli sme sa, že deti budú chodiť do školy v Prahe, tak ich musím adaptovať. Riešime doučká a tréningy,“ vysvetlila, no zároveň dodáva, že jej chlapci sa v novom prostredí rýchlo zorientovali. „Oni to majú jednoduchšie ako my dospelí v tom, že idú do kolektívu seberovných a rovesníkov. Tam stačí téma Real Madrid alebo Barcelona, Messi alebo Ronaldo a tam keď sa nájde zhoda, tak sú kamoši a je jedno odkiaľ deti sú a akým jazykom rozprávajú,“ dodáva so smiechom Wanda. (Vás smiech prejde, keď si v článku nižšie pozriete fotky jej nádherného bytu.)
Najťažšie sa jej vraj lúčilo s bytom v Bratislave, ktorý si s rodinou roky zveľaďovali. „Ja ten náš byt milujem, to sme si vypiplali podľa seba, takže ísť do podnájmu bol celkom challenge. Ale zvládli sme to a cítime sa tam ako doma,“ prezrádza producentka podrobnosti o nehnuteľnosti, ktorá je aktuálne v ponuke na predaj. Samotný život v Prahe si však zatiaľ nadmieru pochvaľuje. „Je tam lepšia atmosféra, väčšia ľahkosť, ľudia sa viac usmievajú, sú priateľskí a neštekajú po sebe. Je to taká väčšia ľahkosť bytia,“ zhodnotila spokojne. Reč sa však zvrtla aj na vlnu hejtu, ktorý sa na Wandu spustil na sociálnych sieťach. Známa producentka má pre všetkých hejterov veľavravný odkaz!
Wanda Hrycová sa presťahovala do NÁJMU do Prahy: Zmena plánu s predajom luxusného bytu?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)