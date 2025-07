VEĽKÝ krok v živote Wandy Hrycovej: SŤAHOVANIE s celou rodinou... Mimo Slovenska!

Wanda Adamik Hrycová (Zdroj: Ján Zemiar)

Iba pred pár dňami sme vás na Topkách informovali, že sa luxusný veľkometrážny byt Wandy Adamík Hrycovej ocitol v ponuke realitnej kancelárie. Nebol však na predaj, ale na prenájom. Nehnuteľnosť sa nachádza v historickom srdci Bratislavy, neďaleko Grassalkovičovej záhrady, má 155 m² a v roku 2019 prešiel kompletnou rekonštrukciou. A ako sme predpokladali, naozaj sa v rodine filmovej producentky udiali veľké zmeny.

Spolu s manželom Marekom a tromi synmi Nazarom, Artemom a Vadimom, sa presťahovali do Prahy. Leto je pre mnohých obdobím oddychu, no pre Wandu a jej rodinu sa stalo začiatkom veľkej životnej zmeny. „A vám ako začalo leto? Síce sa hovorí, že je lepšie vyhorieť ako sťahovať sa, my sme to však vďaka profíkom zvládli v zásade bez ujmy. Ale teda poviem vám, unavená som riadne. Polovica prázdnin v čudu a ja som doteraz len triedila, balila, vybavovala a odkladala,“ zverila sa na sociálnej sieti. Napriek vyčerpávajúcim prípravám však vidí všetko pozitívne.

„Ale ten výhľad stojí za to, čo poviete? Naša rodina začína písať novú kapitolu našich životov," napísala. Každý nový začiatok prináša neistotu, a Wanda to neskrýva: „Sme plní obáv a neistôt z nového začiatku, v hlave aj duši máme milión otázok… Ako sa adaptujeme? Bude sa nám dariť? Ako sa deti adaptujú v škole a v novom kolektíve? Ako to zvládneme bez pomoci starých rodičov? Nebudú nám chýbať kamaráti a rodina?“ Napriek pochybnostiam je však v jej slovách cítiť nádej a silné odhodlanie.

„Na druhej strane sme však aj plní nádeje a odhodlania. Sme stále mladí, plní sily, máme sa radi a ak nám pánbožko dopraje zdravie, veríme, že to zvládneme," dodala na záver. Pod príspevkom sa začali objavovať komentáre plné podpory od Wandiných blízkych kolegov z brandže. „Fu... objímam silno," napísala Kristína Tormová. „Wau! Prajem vám veľa šťastia v krásnej Prahe!" odkázala jej Zuzana Vačková. „Tak veľa šťastia... Držím palce... Mnohí o tom uvažujeme... Veľa krásneho a dobrého zo srdca prajem," komentovala zase Eva Pavlíková.

