Matej Tóth rozhýbal celú rodinu: Budú z detí profesionálni športovci? Wau, pozrite, čomu sa venujú

Chodec a olympijský víťaz Matej Tóth bol jedným z mnohých, ktorí prišli podporiť predstavenie novej aplikácie Shapeapp Dominiky Cibulkovej. Dvojicu však okrem lásky k športu spája aj kamarátsky vzťah, poznajú sa už dlho. „ Ako športovci rovnakej generácie sme sa registrovali dlhé roky, ale intenzívnejšie zoznámenie bolo po olympiáde 2016, keď bol Športovec roka. Vtedy sme boli v prvej trojke,“ spomína Matej.

Z Mateja a Dominiky sú odvtedy kamaráti, a preto nemohol na jej veľkom dni chýbať. A nechýbali ani slová chvály. „Vyzerá fantasticky. Veľký posun...Ale myslím, že to nie je vyslovene o hmotnosti, ale ide skvelým príkladom, ako každý z nás môže zmeniť svoj životný štýl a cítíť sa lepšie, zdravšie…“ nešetrí superlatívmi športovec. Dominiku však nevidel len očami kamaráta, ale aj očami muža a jej premena mu doslova vyrážala dych. „Je nádherná… Dominika vždy bola a vždy bude krásna žena a dnes jej to veľmi pristane, tá zmena je dychberúca.“

Matej však zamakal, zmenil prístup k strave a dostal sa na ideálnu chodeckú váhu. Výsledok už potom na seba nenechal dlho čakať a nasledovali tie najväčšie životné úspechy, ktoré vyvrcholili olympijskou medailou. Dnes už však chodecké topánky zavesil na klinec. „Chodím pešo, ale vrámci športu je to skôr behanie. Chôdza veľmi výnimočne. Väčšinou je to beh, skialp a prípadne nejaký futbal s kamarátmi," prezrádza Matej, ktorý má ku športu stále nesmierne blízko a rovnako aj jeho rodina. Ktorej športovej disciplíne sa venujú jeho deti a prečo manželku radšej pri behu nesprevádza, sa dozviete vo videu.

