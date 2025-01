Lucia Hlaváčková na slávnostnom uvedení aplikácie Dominiky Cibulkovej (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vyzerá skvelo, chce to však sebazaprenie! Moderátorka Lucia Hlaváčková sa odnaučila jesť sladkosti, prešla na krabičkovú stravu a varí iba cez víkendy.

Lucia Hlaváčková je krásna žena, ktorá uprednostnila novinárčinu pred herectvom. Jej dedko je herec Oldo Hlaváček a otec Ivo tiež študoval herectvo a réžiu. Pracoval v divadle aj v televízii ako dramaturg, taktiež moderoval. Do vienka teda dostala dobré gény a talent. V Markíze začala pracovať ako 22-ročná a po siedmich rokoch v spravodajstve sa stala moderátorkou Telerána, pričom za sebou má už aj moderátorské hosťovania v dvoch sériách Let´s Dance. Jej sestrou je svetoznáma modelka Michaela, s ktorou má veľmi dobrý vzťah. A podobnú postavu, hoci sladkostiam nikdy nevedela odolať. „V časoch strednej školy som mala veľmi rada sladké a bolo obdobie, kedy som vedela doslova zožrať čokoládu na posedenie,“ priznala a dodala, že ak niekedy pribrala, vždy sa nejako spamätala.

Teraz jej už stačí kocka čokolády, nie celá tabuľka. Naučila sa totiž sebadisciplíne: „Jedlo nie je náš nepriateľ, stačí iba ovládať základné princípy.“ Do režimu, že si nemôže dať všetko, na čo má práve chuť, sa dostala vďaka výživovej poradkyni, ktorá spolupracovala aj s Dominikou Cibulkovou na jej aplikácii. Luciin partner, s ktorým sú spolu už deväť rokov, však nemá krabičkovú stravu, takže sa musí stravovať sám. To mu Lucia neurobí ani raňajky? Moderátorka vyšla s pravdou von a prezradila aj to, či nestratila body u svojej nádejnej svokry.

Priznanie moderátorky Hlaváčkovej: To, ako funguje s partnerom, by veľa svokier neschválilo... (Zdroj: NaJa/TH)