Cibulková o prvom STRETNUTÍ s manželom: Zbalil ju na najtrápnejšiu otázku na svete

Dominika Cibulková bola hosťom relácie Neskoro večer (Zdroj: STVR)

Peter Marcin si tentokrát pozval do svojej talkšou bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú. Tá si okrem iného spomína na to, ako s zoznámila so svojím dnes už manželom. Je to 14 rokov dozadu, mala vtedy 21 rokov. "Stále si hovoríme, že musíme dať historku, ktorá bude romantická... že zastavil som výťah a ty si vbehla, zapáčila som sa mu, boli sme tam spolu chvíľku a..." začína rozprávanie Dominika. Potom však vyjde s pravdou von, ako to bolo v skutočnosti. "Prehrala som zápas na Australian Open, tak letím domov, volám kamoške, že musíme ten žiaľ trošku toto..." a vybrali sa na diskotéku. Vypočujte si vo videu, čo bolo ďalej a nezabudnite sledovať Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Ďalšími hosťami sú herečka Chiara Mederová a Mattia Müller, hráč na bicie, ktorý prežil detstvo v Taliansku a v súčastnosti študuje na Berklee College of Music v Bostone.

Cibulková o prvom STRETNUTÍ s manželom: Dal jej najtrápnejšiu otázku na svete (Zdroj: STVR)