Vera Wisterová na slávnostnom uvedení aplikácie Dominiky Cibulkovej (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Na posedenie dokáže zjesť kvantum čokolády! Vera Wisterová si to však potom poriadne odmaká - a je to aj vidieť.

Vera Wisterová v minulosti prešla hotovým peklom, no aj napriek tomu zostala nielen silná, ale stále veľmi krásna a šarmantná žena. Sexi ryšavka vyzerala skvelo aj na slávnostnom predstavení aplikácie Dominiky Cibulkovej, ktorá má pomôcť ľuďom zatočiť s kilami. A touto fázou si musela po pôrode oboch synov prejsť aj Vera: „Neuveríš, koľko som pribrala pri tehotenstve, prvom aj druhom – 23 kíl!“ hovorí otvorene. „Nedala som úplne všetko dole... Ja som sa nevrátila už do toho starého predtehotenského tela, to sa mi už nepodarilo.“

Vera prezradila, že po 40-tke si musí dávať pozor na každé sústo a za každým schudnutým kilogramom sú hodiny driny: „Musím odmakať každé kilo... nie som ten typ, že spravím 5 brušákov a na druhý deň som štíhla.“ Aj napriek všetkému má Vera postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. A vo videu prezradila aj tajomstvo, čomu vďačí za dokonalé krivky.

Nie je však pre moderátorku frustrujúce, že si odopiera to, na čo má najväčšiu chuť? „Je, ale tak to je. Po 40-tke si nemôžeš dať na čo máš chuť. Keď si dáš večer o ôsmej pizzu, tak ti to telo vráti. Telo po 40-tke už nespolupracuje,“ dodáva so smiechom Vera. Ako však prezradila, aj ona má dni, kedy zhreší. A keď už, tak poriadne! „Najviac sladké, to u mňa ide... Poznám ženy, čo si dajú jednu kocku čokolády, že to im stačí pre chuť, no mne nie,“ a dodáva svoje rekordy v množstve zjedenej čokolády. A treba uznať, že sa dokáže poriadne odtrhnúť z reťaze! Veď počúvajte, k čomu sa dokázala verejne priznať a zároveň sa dozviete aj to, čo si kvôli skvelej figúre musí denne odopierať!

Wisterová PRIBRALA 23 kíl: Nasadila prísny režim, ale… TOTO jej bráni vrátiť sa k pôvodnej váhe! (Zdroj: NaJa/TH)