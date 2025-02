Peter Sklár je hrdý dedko a pyšný otec: Jeden syn vám môže zachrániť život a druhý? Wau!

Premiéra filmu V dobrom aj zlom. Na snímke Peter Sklár s partnerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Peter Sklár patrí k obľúbeným hercom a často ho vidíme v komediálnych polohách. Radosť a smiech si však aktuálne užíva aj v súkromí. „Mám vnučku, síce nie vlastnú, ale milujem ju ako vlastnú. Zojku, ktorá mala dva rôčky,“ prezrádza s radosťou v hlase herec. Aký je teda starý otec? „Snažím sa byť kamarátsky, zatiaľ sa smejeme a bláznime, čítame si knižky a hráme si na klavíri, takže zatiaľ sa tak spoznávame. A Zojka spoznáva slová, začína skladať prvé vety.“

Malá Zojka si tak umelecké vlohy svojho starého otca užíva so všetkým, čo k tomu patrí. „Áno, my si spievame, ja hrám na klavíri všetky detské pesničky. Zojka tancuje a spieva a potom ide hrať na klavíri so mnou.“ Je skoro hovoriť, či sa niekedy vyberie v hercových šľapajach a herectvo ju zláka natoľko, že sa rozhodne uberať touto cestou. Synovia Petra Sklára k tejto sfére zaujali takpovediach ignorantský postoj. „Ja som svojim synom hovoril, nech robia niečo, čo ich baví a keď budú dobrí, tak peniaze prídu. Lebo nepoznám nič horšie, ako keď človek musí chodiť do práce iba pre peniaze a tam trpí,“ nešetrí úprimnosťou sympatický herec. Kam povedú kroky malej slečny je hudba ďalekej budúcnosti, herec však naveľa prezradil, čomu sa venujú jeho dvaja synovia. Zaujímavé...

