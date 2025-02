Ivana Regešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Uplynulý víkend sa niesol v znamení noblesy a zábavy. Na 11. ročníku Česko-Slovenského plesu nechýbali v pražskom Obecnom dome mnohé známe tváre. Stálicou je už Ivana Regešová, ktorá sa tu objavuje takmer každý rok. „Aj na scéne, aj pod scénou, keď to môžem takto povedať. Vždy sa tu aj výborne zabavíme, ale tento rok sú tam veľmi dlhé hudobné bloky, v ktorých si zaspievam svoje obľúbené skladby,“ prezradila počas večera energická speváčka, pre ktorú je tento ples vždy príjemným spestrením. Ona zas bola spestrením v honosnej maslovej róbe od návrhárky Ivany Mendrejovej Marmare.

Aj napriek tomu, že Ivana dorazila bez partnera, nepovažovala to za žiadnu prekážku. „Ja sa rada bavím, že ruka hore aj sama a viem sa zabaviť úplne na čistej pitnej vode, ja som veselá povaha,“ priznala s úsmevom, pričom zároveň zdôraznila, že pri práci je absolútne verná nealko režimu. „Nie som úplný abstinent, ale keď pracujem, tak to je vždy čistá vodička a nie je to ani nejaké papanie...“ Tajomstvom nie je iba jej dobrá nálada, ale aj štíhla línia. Speváčka sa totiž pýši dokonalými krivkami, a hoci sa venuje pohybu a stará sa o seba pravidelne, priznala, že raz do roka má osvedčený trik, vďaka ktorému sa ručička na váhe vychýli smerom nadol viac, než obvykle. Svoje tajomstvo prezradila v rozhovore!

Ivana Regešová v jednom období každý rok schudne: TAJNÝ trik pre dokonalú postavu! (Zdroj: NaJa/TH)