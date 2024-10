Šokujúci krok Daniely Nízlovej: SŤAHUJE SA od sestry... TOTO je dôvod!

Daniela Nízlová (Zdroj: Ján Zemiar)

TRENČÍN - Daniela Nízlová (38) sa po rozchode so Stanislavom Lobotkom (29) vrátila do rodného kraja. Tam si spoločne so sestrou Veronikou (38) kúpili rodinný dom a žili tam aj so svojimi dcérami. Aktuálne však Daniela oznámila šokujúci krok... S Lindou sa sťahuje do Trenčína. Toto je dôvod!