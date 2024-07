Spoveď Twiinsiek o kilách navyše: Prečo sa chudnúť NECHYSTÁME!

Módna šou Fera Mikloška. Na snímkach sestry Nízlové (Zdroj: Ján Zemiar)

Život sestier Nízlových sa nevyvíjal úplne takým smerom, ako si speváčky predstavovali. Daniela ostala po rozchode s futbalistom Stanislavom Lobotkom sama s dcérkou Lindou a krátko na to oznámila tento fakt aj sestra Veronika, ktorá má dcérku Neu s hercom a spevákom Matúšom Kolárovským. Dievčatá však neplačú doma do vankúša, práve naopak. Obe sa ukázali ako schopné ženy, ktoré sa vedia postarať nielen o seba, ale aj o svoje deti. Aké majú najbližšie plány? „Chystáme sa na spoločnú rodinnú dovolenku, plus pôjdeme asi nahrávať nejaké nové songy, už by sa patrilo po takej dlhej dobe, takže určite budeme vydávať niečo nové,“ odhaľujú pracovné novinky, ktorými určite potešia nejedného fanúšika.

Aktuálne ich však čaká sladké ničnerobenie na spomínanej dovolenke. „Rodinná dovolenka, to sme my dve, naše malé, naši rodičia a ešte Matúš priletí za nami, lebo ešte má vystúpenie.“ Všetko nasvedčuje tomu, že vzťahy so svojimi ex majú obe upratané, znamená to, že sú aktuálne otvorené novým láskam? „Daj pokoj, nám je dobre, my sme sa skôr dali na takú dráhu, že prerábky. Vrhli sme sa do prerábok a dizajnov“, prezrádzajú s úsmevom. Obe tak majú plné ruky práce. Okrem nedávnej rekonštrukcie svojho a rodičovského domu kúpili spoločne investičný byt v Leviciach, do ktorého prerábania sa pustili tiež.

Prerábky sa však dočkajú aj ich najväčšie hity. „Chceme ešte prerobiť naše staré najväčšie hity, nech to má súčasný sound a nejaké nové nám Matúško sľúbil, že nám napíše.“ Tomu sa podľa slov sestier po liečení jeho psychických problémov konečne opäť darí. „Jemu za posledný mesiac vyšlo päť songov, jemu sa veľmi darí,“ neskrývajú nadšenie Twiinsky a hlavne Veronika, ktorú okrem rodičovského puta spája so spevákom aj spolupráca. V šatách na módnej prehliadke Fera Mikloška dali Twiinsky možnosť vyniknúť svojim krivkám, padla teda aj otázka ohľadom ich kyprých tvarov. Vyjadrenie dievčat na adresu ich postáv bolo veľavravné a všetkým neprajníkom zanechali štipľavý odkaz! Prezradili však aj ďalšie prekvapivé témy! Neuveríte, v čom majú sestry ešte prsty! Wau!

