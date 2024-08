ŠKANDÁL v českom šoubiznise: Bojovník priznal SEX so 14-ročnou!

(Zdroj: Instagram/ClashoftheStars)

PRAHA - Pred dvomi mesiacmi o jeho nevydarenej žiadosti o ruku písal celý svet... A aktuálne sú ho plné "noviny" opäť. Reč je o českom bojovníkovi z organizácie Clash of the Stars, Lukášovi Bukys Bukovazovi (21). Priznal sa k sexu so štrnásťročným dievčaťom!