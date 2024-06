Namiesto ZÁSNUB medzinárodná HANBA: Českého zápasníka ODMIETLA frajerka… Píšu o nich až v Británii!

Prsteň odmietla! (Zdroj: Instagram/ClashoftheStars)

Organizácia Clash of the Stars je známa svojou bizarnosťou. V ringu sa totiž bijú influenceri, hudobníci, hendikepovaní ľudia... Neostala svojim fanúšikom nič dlžná ani tentoraz. Galavečer si prišlo užiť množstvo ľudí a medzi nimi aj známe tváre zo sveta šoubiznisu. No a český zápasník sa postaral pre nich o vtipný program. Urobil si hanbu na 100 rokov. Z tohto sa bude spamätávať dlho!

Lukáš Bukovaz alias Bukys najprv rýchlo prehral svoj zápas, ​​no a potom ešte v klietke emotívne pokľakol pred svoju partnerku Terezu a požiadal ju o ruku. Lenže tá ho odmietla pred celým publikom. „Po tom všetkom, čo sa stalo, asi skôr nie. Podviedol si ma s Nikolou Lauberovou,“ povedala mu pred stovkami ľudí. No a neznemožnili sa len v Česku, ale začalo sa o nich písať už aj v zahraničí. Daily Mail, jeden z najsledovanejších webov Británie aj celého sveta, zaradil článok o tejto fraške akú druhú hlavnú správu pondelkového rána.

Titulok znel nasledovne: "Brutal moment cage fighter proposes to girlfriend just after losing a fight and she says NO" v preklade "Brutálny moment zápasníka v klietke, požiadal priateľku o ruku po prehratom zápase a ona povedala nie". Bukys však neveru odmietal, ale s Nikolou, ako sa ukázalo, sa začal baviť až po svojom prehratom zápase. Na sociálnej sieti Instagram zdieľali spoločné odvážne videá.

(Zdroj: Daily Mail)