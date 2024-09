NECHUTNÝ útok známej Češky: Markizáckeho bojovníka obliala fekáliami!

Jack zo Survivoru sa stal obeťou fekálneho útoku (Zdroj: Youtube)

Uplynulý víkend sa konala záverečná tlačovka Clash of the Stars. A samozrejme, nechýbali ani rôzne škandály. Azda tým najväčším bolo to, že opäť vyčíňala fekálna fantómka alias Nikol Lauberová. Pornoherečka vytiahla svoje tajné zbrane (výkaly) a rovnako ako minulý rok, tak aj tento, skončili namiesto toalety na bojovníkovi. Terčom sa stal Jack Hamid, ktorý sa do pamäti divákov zapísal vďaka reality šou Survivor.

Nestihol ani prísť na pódium, keď na ňom pristál koktejl z exkrementov. V tom momente sa prítomní hostia rozutekali zo sály, ktorá bola plná neznesiteľného zápachu a ochranka vytočeného Jacka odprevadila rovno k sprchám. Keďže sa to opakovala, organizácia učinila rázny krok. „Má doživotný zákaz na všetky akcie Clasha a budeme riešiť ďalšie kroky, ktoré v súvislosti s ňou môžeme podniknúť," vyhlásil moderátor Tomáš Le Sy, ktorému okamžite začali všetci tlieskať. Minulý rok sa obeťou jej útoku stala súperka, taktiež pornoherečka, Lady Dee. Informovali sme vás o tom TU.

(Zdroj: Youtube)

(Zdroj: Youtube)