Z jej parfémov vraj hrozila RAKOVINA: Zvrat v kauze... Nela Slováková podáva TRESTNÉ OZNÁMENIE!

(Zdroj: Instagram N.S.)

Sociálnymi sieťami sa pred časom začala šíriť informácia, že parfémy Nely Slovákovej obsahujú karcinogénnu látku, po ktorej môžu byť ženy neplodné. Prípadom sa okamžite začala zaoberať krajská hygienická stanica, ktorá influencerke odporúčila, aby produkt stiahla z predaja. Tak aj urobila... Trvalo to celé 3 mesiace. A v prípade nastal zvrat.

„Vzhľadom k tomu, že už máme v rukách výsledky krajskej hygienickej stanice... Tri zas*ané mesiace... Nám stopli, teda nám nestopli, ale odporúčili nám parfémy nepredávať. My sme ich mohli predávať, ale vzhľadom na to, že nie som úplný debil, tak som si povedala, že ich odporúčanie počúvnem,“ vyjadrila sa aktuálne Slováková. Krajská hygienická stanica vydala podnikateľke protokol, že sú parfémy v poriadku.

„Toľko kabeliek a topánok, mimo iného, som za tie 3 mesiace z parfémov mohla mať, že toto určite nenechám tak. Nenechám to tak. Teraz to hovorím opäť s absolútnym sebavedomím, ľahkou aroganciou...“ uviedla Nela. „A teraz nie voči vám, čo ma sledujete a verili ste mi, ale vzhľadom na to, že ma tu sledujú aj tie, na ktoré pôjde trestné oznámenie, pretože ja som len čakala, kým nám krajská hygienická stanica dá protokol o tom, že naše parfémy sú v poriadku,“ pokračovala.

Za 3 mesiace prišla Slováková podľa vlastných slov o státisíce českých korún. „Ono to nepríde teraz, bude to rozhodne dlho trvať a ja do toho tie peniaze vložím, pretože som neprišla o málo peňazí a nenechám sa neustále šikanovať a terorizovať, takže... Na 3 ženy sa zamerám a trom z vás to nedarujem, za klamstvá a výmysly, ktoré išli zas na môj tovar a pripravili ma o státisíce korún a dobré meno, opäť, ktoré som si opäť obhájila,“ dodala podnikateľka.

Ako informujú české médiá, kauzu odštartovala influencerka, ktorá si hovorí Kamila Gelato. Slováková však bola v otvorenom spore aj s niekdajšou účastníčkou Love Islandu, Natáliou Kočendovou. Kto je spomínaná tretia osoba, nie je známe. Nie je to však prvýkrát, čo musela Slováková svoje produkty obhajovať a dokazovať ich kvalitu. Počas pandémie sa spochybňovali rúška, ktoré vyrábala. Napokon sa ukázalo, že boli v poriadku.

(Zdroj: Instagram N.S.)