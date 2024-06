Šokujúce slová kontroverznej Češky: VYZNANIE našej krajine... Milujem Slovensko!

(Zdroj: Instagram N.S.)

Nela Slováková má povesť kontroverznej osobnosti. Nemá totiž problém povedať narovinu, čo si myslí, navyše rada púta pozornosť aj sexi fotkami na sociálnych sieťach či odvážnymi outfitmi v spoločnosti. No práve preto ju sleduje a obdivuje viac ako 441 tisíc ľudí na Instagrame. No a tých v uplynulých dňoch šokovala krásnym vyznaním na adresu našej krajiny.

„Mám tu na Instagrame cca 60-70% Čechov. Zvyšok Slovensko! Ja milujem Slovensko a verím, že sme stále takí "bratia a sestry". Milujem Slovensko ako svoju krajinu. Všetci dôležití muži v mojom živote boli Slováci. Milujem Tatry, milujem východ. Pálenku, normálny, prostý a "sprostý" ľud! Mám 50% spoluprác zo Slovenska! Beriem nás ako jednu krv,“ začala Slováková.

„A mega dôležitá vec a neskutočnosť - uvedomujete si, slovenskí a českí ľudia, že my sme jediný národ, my Česi a Slováci, ktorí sa BEZ VOJNY rozdelili a ďalej spolu fungujú? To je neuveriteľné! To nikdy nikto na svete nedokázal! Hlavy našich národov sa X rokov späť dohodli, že sa rozídeme a rozdelíme sa v Českú a Slovenskú republiku a tak to bolo a je?! Bez veľkých konfliktov. Nikdy sme nebojovali, len Česko a Slovensko šlo vlastnou cestou,“ pokračovala Nela.

„A prečo to píšem? Pretože Milujem Slovensko! Ako Česko! Sme jedna krv!“ dodala známa Češka s tým, že chce poďakovať všetkým Slovákom a verí, že navždy budeme jedna krv, ktorá nebude bojovať. Pri tejto príležitosti tiež odhalila, že sa po rokoch zmierila aj so svojou sesternicou, s ktorou si dlho nevedela prísť na meno. Doviedla ich k tomu smrť ich babičky. „Bohužiaľ až potom, čo niekto z nášho života, niekto veľmi doležitý, odišiel! Ale verí, že babi to vidí a je šťastná, že sa zase máme.“

Nela Slováková tvorí pár so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom. (Zdroj: Instagram NS)