Obrovská premena krásky z Markízy: Za rok schudla 20 kíl!

(Zdroj: Instagram NK)

Natálie Kočendová sa zviditeľnila účinkovaním v markizáckej šou Love Island. Prihlásila sa tam po tom, čo jej stroskotal vzťah so známym barberom Lukášom Vlačuhom prezývaným Laky Royal. Dokonca čakali spolu aj bábätko, o ktoré, žiaľ, krásna Češka v šiestom mesiaci prišla.

Je úplne normálne, že žena počas tehotenstva priberie. Aktuálne zdieľala svoju premenu, ktorou všetkým svojim sledujúcim vyrazila dych. V roku 2021 vážila 72 kíl. No a o rok neskôr už len 52. Na svojej postave poriadne zamakala. Začala pravidelne navštevovať fitness centrum, kde odvtedy chodí dodnes. Na sociálnej sieti zakaždým pridáva videá, na ktorých cvičí. Po tom, čo tak výrazne schudla, si blondínka dala zmenšiť aj prsia.

„S postavou spokojná nie som, to som nebola vlastne nikdy. Ale možno budem spokojnejšia o dva mesiace, pretože idem na zmenšenie pŕs. Príde mi, že keď som schudla, už sú na postavu veľmi veľké a nevyzerá to dobre. Pôjdu máličko dole, asi o polovicu,“ zverila sa denníku Super.cz ešte minulý rok. No a zdá sa, že teraz je so svojou postavou naozaj spokojná. V galérii nájdete jej neuveriteľnú premenu.